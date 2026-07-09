Frau (47) aus Meilen ZH seit fast zwei Wochen vermisst

Eine Frau aus Meilen ZH wird seit fast zwei Wochen vermisst. Nun hat die Kantonspolizei Zürich eine Vermisstmeldung veröffentlicht. Wer hat die Frau gesehen?

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Von Andrée Vonarburg fehlt seit dem 27. Juni jede Spur. Wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag in einer Vermisstmeldung schreibt, wurde die 47-Jährige letztmals bei der Kirche Allerheiligen in Zürich gesehen. An ihren Wohnort in Meilen ZH ist sie bis heute nicht zurückgekehrt.

Die vermisste Person ist etwa 1,75 Meter gross und von fester Statur. Sie hat braune, mittellange und gewellte Haare sowie blaue Augen. Unklar ist indes, welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug.

Die Kantonspolizei Zürich bittet Personen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.