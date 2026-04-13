Die Käserei Landbrügg stellte eine Salmonellen-Kontamination bei einem Weichkäse fest. Vorsichtshalber riefen die Verantwortlichen ihr gesamtes Sortiment zurück. Davon betroffen sind auch Produkte, die bei Coop und in der Migros erhältlich waren.

Angela Rosser Journalistin News

Käse-Fans aufgepasst. Wegen einer Salmonellen-Kontamination ruft die Käserei Landbrügg ihr gesamtes Sortiment zurück. Betroffen sind neun Produkte, darunter verschiedene Brie-Varianten, Humidor-Käse und Käseplatten, die auch bei Coop und in der Migros zu kaufen waren.

Laut Coop wurden diese zwischen dem 2. März und 2. April schweizweit in Coop-Supermärkten und Coop City verkauft. Die betroffenen Produkte umfassen:

- Kräuterbrie Pur Carré Laib

- Pro Montagna Pur Bergbrie ca. 150g FESA

- Baumann Bergbrie Pur nature ca. 180g

- Humidor Pur Crü PinoChio Laib

- Humidor Pro Montagna Brie Pur nature Laib

- Humidor Pur Crü Kolo Laib

- Humidor Käseplatte Pur Crü FE ca. 200g

- Humidor Pur Crü Robin Laib ca. 350g

- Baumann Pur Crü PinoChio ca. 160g

Alle Mindesthaltbarkeitsdaten sind betroffen. Kundinnen und Kunden können die Produkte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück, teilt Coop mit. Auch die Migros hat drei Produkte der Käserei aus dem Verkauf genommen. Diese waren in den Genossenschaften Aare, Basel, Luzern, Ostschweiz und Zürich erhältlich.

Betroffen sind:

- Baumann Bergbrie Pur nature ca. 180g

- Humidor Pro Montagna Brie Pur nature Laib

- Baumann Pur Crü PinoChio ca. 160g

Auch hier gilt, dass die Produkte zurückgebracht werden können und der Kaufpreis erstattet wird. Salmonellen können gefährliche Infektionen auslösen, besonders bei immungeschwächten Menschen, Schwangeren, Kindern und älteren Menschen.