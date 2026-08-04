Leser melden mysteriösen Lichtschweif am Himmel

Am späten Dienstagabend verblüfft ein greller Schweif jene, die den Nachthimmel bestaunen wollten. Was ist denn das?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leuchtendes Himmelsobjekt über St. Gallen und Uri sorgt für Aufsehen

Leser berichten von mysteriösem weissem Schweif, Herkunft bleibt unklar

Ähnliche Sichtung im Mai 2026: Starlink-Satellit verglühte in Atmosphäre

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nanu, was zieht denn da am Nachthimmel entlang? Das dürften sich derzeit mehrere Menschen denken, die in den Kantonen St. Gallen und Uri das Himmelsornament bestaunten. Einige Blick-Leser meldeten einen mysteriösen weissen Schweif.

«Es kam aus der Richtung des Pizol», erklärte ein Leser aus Mels SG. «Was war das?», fragte sich ein anderer, der den Himmelskörper in Unterschächen UR beobachtete, wie er «von Süden her kommend Richtung Norden» zieht. «Habe so etwas Schnelles, Helles noch nie gesehen», so eine weitere Beobachterin. «Wie ein Flugzeug, einfach viel schneller und heller!!!»

Um was es sich genau handelt, ist nicht klar. Bereits einige Male zuvor waren am Schweizer Nachthimmel leuchtende Objekte zu beobachten. Zuletzt etwa im Mai, als ein Starlink-Satellit beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühte.