Wer aus den Ferien zurückkehrt oder die Schweiz auch nur durchquert, sollte gut überlegen, was er so mit sich führt. Hier gibts von Kuriosem bis zu Unappetitlichem einige Fundstücke der Grenzkontrolle.

Was der Schweizer Grenzkontrolle so alles ins Netz geht

2. April 2024: 13 Kilo Ketamin sowie ein Kilo MDMA in mehreren Dosen, Beuteln sowie einem Deko-Buddha-Kopf. Foto: BAZG 1/8

Denis Molnar Journalist

Die Kinder machen Luftsprünge, wer kann es ihnen auch verdenken. Grund: In einigen Kantonen sind die Herbstferien bereits angelaufen, in anderen stehen sie kurz bevor. Wo es hingeht, ob nochmals bei 27 Grad Sonne tanken auf die Seychellen oder zum Wandern ins Südtirol, das müssen alle für sich entscheiden. Jedoch sollte man besser darauf achten, mit was man wieder über die Grenze in die Schweiz zurückkehrt.

Was man besser nicht mitbringen sollte, siehst du in der Bildstrecke oben. Denn dem Schweizer Zoll gehen neben den fast schon üblichen Kilopäckchen Marihuana auch noch ganz andere Dinge ins Netz. Ein kleiner Auszug aus den letzten Jahren.