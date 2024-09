Die Kapo Nidwalden kontrollierte am Donnerstag auf der A2 einen Reisecar und entdeckte mehrere Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung des Chauffeurs. Zudem hatte auch eine kroatische Passagierin etwas mit der Polizei zu klären.

Von Polizei gesuchte Kroatin in Reisecar erwischt

Von Polizei gesuchte Kroatin in Reisecar erwischt

Bei Kontrolle in Stans NW

Kurz zusammengefasst Chauffeur missachtete Ruhezeiten, wird angezeigt

Neun Syrer ohne Dokumente stellten Asylgesuch

Eine kroatische Passagierin war im Fahndungssystem Ripol ausgeschrieben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag kontrollierte die Kantonspolizei Nidwalden anlässlich einer Schwerverkehrskontrolle auf der Autobahn A2 in Stans, Fahrtrichtung Norden, einen Reisecar mit kroatischen Kontrollschildern sowie dessen Chauffeur und Insassen. Bei der Auswertung der Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten des Chauffeurs mussten mehrere Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV) festgestellt werden. So missachtete der Chauffeur die gesetzlich vorgeschriebenen wöchentlichen Ruhezeiten und hielt auch die festgelegten Lenkpausen nicht ein.

Er wird nun an die Staatsanwaltschaft Nidwalden verzeigt. Nach Begleichung eines Bussendepots setzte er die Fahrt fort. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Kroatin im Reisecar erwischt

Anlässlich der Insassenkontrolle wurden neun syrische Staatsangehörige ohne gültige Reisedokumente kontrolliert. Alle neun Insassen stellten daraufhin ein Asylgesuch für die Schweiz. Das Amt für Migration Nidwalden stellte ihnen dann ein Passierschein zur Weiterreise bis zur Grenzkontrolle nach Basel aus, wo das Asylgesuch gestellt werden kann.

An Bord des Reisecars wartete auf die Kantonspolizisten jede Menge Arbeit. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Graubünden

Zudem war eine kroatische Staatsangehörige im polizeilichen Personenfahndungssystem Ripol ausgeschrieben. Nach Erledigung aller offenen Pendenzen konnte auch sie mit dem Fernbus ihre Reise fortsetzen.