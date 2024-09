180 Straftaten auf dem Kerbholz, flieht aus Deutschland 11-jähriger Intensivtäter aus Marokko beantragt in der Schweiz Asyl

Ein Kind aus Marokko hielt die deutschen Behörden in Atem. Der 11-jährige beging Straftaten am Laufmeter. Er erwies sich als therapieresistent und sollte in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Er taucht unter – und hat jetzt in der Schweiz Asyl beantragt.