In Teilen des Wallis gilt bis Freitag um 17 Uhr die Lawinengefahrenstufe 4 von 5. Neuschnee und starke Westwinde haben die Gefahr erhöht. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung bezeichnet die Verhältnisse für Touren als sehr kritisch.

Darum gehts In Gebieten nördlich und westlich von Sitten gilt bis Freitag um 17 Uhr Lawinengefahrenstufe 4

Neuschnee und starker Westwind erhöhen die Lawinengefahr, Wintersportler können Lawinen auslösen

In Teilen der Alpen wird in den nächsten drei Tagen mit mehr als einem Meter Neuschnee gerechnet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Bund schlägt Alarm! In den Teilen des Kantons Wallis wurde am Freitagmorgen die Lawinengefahrenstufe 4 von 5 ausgerufen. Betroffen sind Gebiete nördlich und westlich der Kantonshauptstadt Sitten VS, wie die Warnkarte von Meteo Schweiz zeigt. Die Warnung gilt vorübergehend bis am Freitagabend um 17 Uhr.

Für weite Teile der Alpen, vom Wallis bis in den Kanton St. Gallen, gilt währenddessen die Lawinengefahrenstufe 3 von 5. Auch diese Warnung gilt aktuell bis 17 Uhr am Freitagabend.

«Kritische» Verhältnisse für Skitouren

Grund für die Lawinengefahr ist der Neuschnee, der in den letzten Tagen in den Alpen fiel. Der starke Westwind sorgte zudem für grosse Triebschneeansammlungen. «Für Touren sind die Verhältnisse sehr kritisch», schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF auf seiner Webseite. «Lawinen können von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Spontane Lawinen sind zu erwarten.»

Besonders grosse Vorsicht gilt an Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2600 Metern. Dort können Lawinen sogar vereinzelt im Altschnee anbrechen, heisst es beim SLF weiter.

Mehr als einen Meter Neuschnee am Wochenende

In den letzten 4 Tagen fielen oberhalb von rund 2200 Metern 80 bis 120 Zentimeter Schnee, und auch am Freitag schneit es weiter. Laut Meteo Schweiz ist in gewissen Teilen der Alpen, etwa im westlichen Wallis, dem Berner Oberland und dem Kanton Uri, in den nächsten drei Tagen mit mehr als einem Meter Neuschnee zu rechnen.

Der Bund empfiehlt Wintersportlern im Moment auf gesicherten und geöffneten Pisten, Loipen oder Winterwanderwegen unterwegs zu sein. Generell sollte man sich laufend über die aktuelle Lawinengefahr informieren und sein Verhalten der aktuellen Situation anpassen.