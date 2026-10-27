Voller Zug, kein Platz und verärgerte Passagiere: Wer am Wochenende vom Wallis nach Italien reisen wollte, brauchte zwischenzeitlich Geduld. Das steckt dahinter.

Darum gehts Ein Leser und seine Ehefrau mussten im Zug von Visp nach Domodossola die ganze Strecke stehen

Der 68-Jährige fragt, weshalb die SBB trotz App-Ticketdaten keine Zusatzwagen eingesetzt hat

Zusatzzug laut SBB aufgrund von Verspätung des regulären Zugs besonders ausgelastet

Janine Enderli Redaktorin News

Für einen Blick-Leser (68) endete die Reise nach Domodossola (I) am Wochenende mit grossem Ärger. Er wollte mit seiner Ehefrau vom gemeinsamen Ferienort Unterbäch VS einen gemütlichen Samstagausflug nach Domodossola (I) unternehmen. «Wir wollten an den Markt gehen.» Also stiegen sie in Visp VS in den Zug nach Italien ein.

Einmal eingestiegen, war es mit der Entspannung dann vorbei. «Niemand konnte sitzen. Wir mussten den ganzen Weg bis nach Domodossola stehen.»

«Es fielen derbe Worte»

Der 68-Jährige versteht nicht, weshalb nicht zusätzliche Wagen angehängt wurden. «Anhand der verkauften Tickets in der App hätte man doch reagieren müssen.» Die Leute hätten sich teils gehässig durch den Gang gezwängt und seien nicht nur vereinzelt gestanden, sondern Kopf an Kopf.

Die Platzverhältnisse im Zug hätten sich auch auf die Stimmung ausgewirkt. «Im Zug selber entstanden unter den stehenden Fahrgästen angespannte Diskussionen. Da fielen derbe Worte. Als sich eine Jugendliche gegenüber einem Herrn äusserte, dass man halt am Wochenende mit übervollen Zügen rechnen müsse, wurde es sogar einen kurzen Moment laut unter den Diskutierenden.»

Vor allem der Sicherheitsaspekt beschäftigt ihn. «Wir fragten uns, was ist, wenn im Tunnel etwas passiert.»

Das sagen die SBB

Erst kurz nach Ausfahrt vom Bahnhof Brig habe sich der Zugbegleiter gemeldet und sich für die Umstände entschuldigt.

Auf Anfrage erklären die SBB die Umstände, die zur hohen Belegung geführt haben. «Beim genannten Zug ab Bern um 7.30 Uhr handelt es sich um einen Zusatzzug, den die SBB zusätzlich zum normal verkehrenden Zug um 7.34 Uhr ab Bern einsetzt», sagt Mediensprecherin Sabrina Schellenberg.

«Dieser verkehrt jeden Samstag, um den Reisenden zusätzliche Plätze für die Fahrt an den Markt in Domodossola zur Verfügung zu stellen. Am erwähnten Samstag hatte der nur etwas später verkehrende Zug (7.34 Uhr ab Bern) freie Sitzplätze, war jedoch ab Visp aufgrund einer Störung verspätet, weshalb einige Fahrgäste für diesen Zug vermutlich den früheren und pünktlich verkehrenden Zug (7.30 Uhr ab Bern) benutzt haben, der in der Folge vor allem zwischen Brig und Domodossola stärker ausgelastet war. Wir entschuldigen uns bei den Reisenden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.»