Mann (†59) stirbt nach Kanu-Unfall in Gurtnellen UR

Bei einem Unfall während einer Kanufahrt geriet ein 59-jähriger Schweizer unter Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb er im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 59-jähriger Schweizer stirbt nach Kanufahrt auf der Reuss in Gurtnellen

Spitalbehandlung blieb erfolglos

Unfallursache unklar, Behörden untersuchen mit Unterstützung von Polizei und Feuerwehr

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag unternahm ein 59-jähriger Schweizer Staatsangehöriger zusammen mit einer weiteren Person eine Kanufahrt auf der Reuss in Gurtnellen.

Bei der Durchfahrt einer engen Flusspassage geriet der Mann aus bislang ungeklärten Gründen unter Wasser und wurde von der Strömung flussabwärts fortgetragen. Auf der Höhe der Fellibrücke konnte die verunfallte Person lokalisiert und geborgen werden.

Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmassnahmen wurden vor Ort durch die Rettungskräfte durchgeführt. Anschliessend wurde der Mann mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Dort verstarb er trotz intensivmedizinischer Behandlung.

Die genaue Unfallursache wird durch die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri untersucht. Im Einsatz standen die Feuerwehr Gurtnellen, die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, das Care Team Uri, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.