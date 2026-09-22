Deutscher (†38) stirbt bei Arbeitsunfall in Buhwil TG

In Buhwil TG ist am Montag ein 38-jähriger Arbeiter bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Sein Gabelstapler kippte um, und er wurde darunter eingeklemmt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Ursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 38-jähriger Deutscher stirbt bei Gabelstapler-Unfall in Buhwil TG

Fahrzeug kippte aus ungeklärten Gründen Wiesenbord hinunter

Care Team Thurgau und Kriminaltechnik klären Unfallhergang

Fabrice Obrist Redaktor News



Kurz vor 7 Uhr war ein 38-jähriger Arbeiter am Montagmorgen mit einem Gabelstapler auf einem Firmengelände in Buhwil TG unterwegs. Wie die Thurgauer Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kippte das Fahrzeug dann aus noch ungeklärten Gründen ein Wiesenbord hinunter.



Dabei wurde der Deutsche unter dem Gabelstapler eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Jetzt wird der genaue Unfallhergang von der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Bischofszell ermittelt.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten. Zusätzlich wurde das Care Team Thurgau beigezogen, wie die Polizei schreibt.