Deutscher (†38) stirbt bei Arbeitsunfall in Buhwil TG

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 38-jähriger Deutscher stirbt bei Gabelstapler-Unfall in Buhwil TG
- Fahrzeug kippte aus ungeklärten Gründen Wiesenbord hinunter
- Care Team Thurgau und Kriminaltechnik klären Unfallhergang
Fabrice ObristRedaktor News
Kurz vor 7 Uhr war ein 38-jähriger Arbeiter am Montagmorgen mit einem Gabelstapler auf einem Firmengelände in Buhwil TG unterwegs. Wie die Thurgauer Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kippte das Fahrzeug dann aus noch ungeklärten Gründen ein Wiesenbord hinunter.
Dabei wurde der Deutsche unter dem Gabelstapler eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Jetzt wird der genaue Unfallhergang von der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Bischofszell ermittelt.
Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten. Zusätzlich wurde das Care Team Thurgau beigezogen, wie die Polizei schreibt.