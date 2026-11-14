DE
FR
Abonnieren

Blick-Reporter ist vor Ort
Video zeigt riesigen Ansturm in Saas-Fee

Hunderte Wintersportler haben sich am Samstag auf den Weg nach Saas-Fee gemacht. Die Warteschlange für den Skilift ist frühmorgens riesig.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen