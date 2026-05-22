Am Donnerstagnachmittag kam es in Siselen im Kanton Bern zu einem tödlichen Unfall. Ein LKW kollidierte mit einem Velofahrer.

Gegen 14 Uhr am Donnerstagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Aussendorf in Siselen ein.

«Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Lastwagen auf der Ausserdorf von Siselen nach Aarberg unterwegs», schreibt die Polizei in der Medienmitteilung. Ein Velofahrer (†82) war vom Neumoosweg aus im Begriff, die Aussendorf Richtung Walperswil zu überqueren, als es zur Kollision kam.

Aus noch zu klärenden Gründen erfasste der LKW-Fahrer den Velofahrer. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt. «Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Massnahmen verstarb dieser noch auf der Unfallstelle», teilt die Polizei mit.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.