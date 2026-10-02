In Saint-Saphorin im Kanton Waadt kam es am 1. Oktober 2026 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kollidierte beim Überholen mit einer 48-jährigen Motorradfahrerin. Die Frau starb noch am Unfallort.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstag kam es im Kanton Waadt zu einem tödlichen Unfall. Um 12.50 Uhr überholte ein Autofahrer (45) in einer Rechtskurve zwischen Chexbres und Chardonne einen Lieferwagen und kollidierte frontal mit einer korrekt entgegenkommenden Motorradfahrerin (†48), ebenfalls aus dem Kanton Waadt.

Sie starb noch am Unfallort, trotz sofortiger Hilfe. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Laut Kantonspolizei Waadt leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren ein. Spezialisten der Verkehrseinheit untersuchen den Fall.