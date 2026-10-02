Angela RosserJournalistin News
Am Donnerstag kam es im Kanton Waadt zu einem tödlichen Unfall. Um 12.50 Uhr überholte ein Autofahrer (45) in einer Rechtskurve zwischen Chexbres und Chardonne einen Lieferwagen und kollidierte frontal mit einer korrekt entgegenkommenden Motorradfahrerin (†48), ebenfalls aus dem Kanton Waadt.
Sie starb noch am Unfallort, trotz sofortiger Hilfe. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Laut Kantonspolizei Waadt leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren ein. Spezialisten der Verkehrseinheit untersuchen den Fall.