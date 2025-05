Ein kurioses Video eines Unfalls zwischen einem Velofahrer und einem DeLorean-Auto in Le-Mont-sur-Lausanne VD geht viral. Der 82-jährige Radfahrer prallte gegen das stehende Fahrzeug und wurde ins Spital gebracht.

Senior fährt in der Waadt ungebremst in parkierten DeLorean

Darum gehts Velofahrer kollidiert mit DeLorean-Auto, Video geht viral

82-jähriger Schweizer in Unfall verwickelt, ins Spital gebracht

Video auf Instagram hat 113'000 Likes, Kommentare fokussieren auf Auto

Ein Video einer kuriosen Kollision eines Velofahrers (82) mit einem Auto der berühmten Marke DeLorean kursiert gerade in den sozialen Medien. Denn: Der Velofahrer scheint das direkt vor ihm stehende Auto zu übersehen, bremst nicht ab und prallt dagegen – obwohl sein Tempo nicht sonderlich hoch ist.

Dabei fällt er Kopf voran auf den Kofferraum, bevor er zu Boden sinkt. Umliegende Personen kommen dem Velofahrer umgehend zur Hilfe. Zufälligerweise nahm ein Beistehender die kuriose Szene auf. Nun geht sie viral. Doch wie kam es zu diesem sonderbaren Unfall?

Video geht auf Instagram viral

Nach Blick-Recherchen soll sich das Ganze im Kanton Waadt abgespielt haben. Auf Anfrage bestätigte die Kantonspolizei Waadt einen entsprechenden Vorfall. Das DeLorean-Auto habe am Freitag gegen 17 Uhr eine Panne gehabt. Deswegen ist es dann bei einer Busstation in Le-Mont-sur-Lausanne gestanden.

Danach ist ein 82-jähriger Schweizer mit dem Auto zusammengestossen – über den genauen Unfallhergang ist bisher nichts bekannt. Auch die Echtheit des Videos bleibt unbestätigt. Die Polizei informierte lediglich, dass der Rentner ins Spital gebracht wurde und inzwischen wieder wohlauf ist.

Auf Instagram hat das Video bis jetzt 113'000 Likes gesammelt. Die Kommentare fokussieren sich nicht auf den Verunfallten, sondern eher auf das Auto. «Okay. Aber wie geht’s dem Auto?», kommentiert ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer schreibt: «Das schöne Auto. Mein Herz blutet». Hinzu kommen zahlreiche Bemerkungen zu den berühmten «Back to the Future»-Filmen, in welchen ein Auto der Marke DeLorean als Zeitmaschine dient.