Am Samstagmorgen ist es in Thun BE zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Lenker wurde schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gefahren. Ein Kleinkind musste vorsorglich ins Spital gebracht werden. Der Unfall wird untersucht.

Autolenker prallt in Hauswand – in kritischem Zustand im Spital

Schwerer Unfall in Thun BE

Im Bereich dieser Strasse kam es zum Unfall. Foto: Screenshot Google Maps

Frontalcrash in Thun BE: Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern fuhr ein Autolenker am Samstagmorgen von der Goldiwilstrasse herkommend in Richtung Berntorplatz in Thun BE, als das Auto aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidierte und anschliessend in eine Hauswand prallte.

Der Lenker, des von der Goldiwilstrasse herkommenden Autos wurde beim Unfall schwer verletzt und in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Ein Kleinkind, des entgegenkommenden Fahrzeuges musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Mann musste reanimiert werden

Der schwer verletzte Mann wurde durch Drittpersonen medizinisch erstbetreut und sie begannen vor Ort mit der Reanimation. Er wurde anschliessend in kritischem Zustand von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Aktuell steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Aufgrund der Unfallarbeiten blieb die Steffisburgstrasse vorübergehend komplett gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Beide Bushaltestellen «Berntor» waren kurzzeitig ausser Betrieb.

Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern, zwei Ambulanzteams und die Feuerwehr Thun. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.