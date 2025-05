Ein 27-Jähriger erlitt bei einem schweren Unfall auf der N29 nahe Silvaplana GR mittelschwere Verletzungen. Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts 27-Jähriger verunfallt auf N29 bei Julierpass, Auto überschlägt sich

Fahrer konnte Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde ins Spital gebracht

Auto rutschte über 60 Meter auf dem Dach, wurde total beschädigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein 27-Jähriger fuhr am Donnerstag um 17 Uhr auf der Nationalstrasse N29 von der Julierpasshöhe talwärts in Richtung Silvaplana GR. In einem kurvigen Streckenabschnitt unterhalb der Julieralp kollidierte sein Auto mit der rechten Leitplanke und schleifte ein Stück weit dieser entlang. Dabei wurde das vordere rechte Rad abgerissen und das Auto überschlug sich auf das Dach. Auf diesem rutschte es über sechzig Meter weit und kam total beschädigt zum Stillstand.

Der mittelschwer verletzte Lenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde bis zum Eintreffen eines Teams der Rettung Oberengadin von Drittpersonen betreut. Dieses versorgte den Verletzten medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände dieses Verkehrsunfalls.