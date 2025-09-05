Ein Blick-Leser steckt nach einem annullierten Edelweiss-Flug auf Fuerteventura fest. Der Heimflug? Nicht vor Sonntag – und mit ungewollten Zwischenstopps in Düsseldorf und Frankfurt.

Flugchaos auf Fuerteventura: Die Heimreise eines Blick-Lesers wurde im letzten Moment annulliert.

Darum gehts Edelweiss-Flug von Fuerteventura nach Zürich wegen ungewöhnlichen Geruchs annulliert

Passagiere mussten mit Zwischenstopps und Verspätungen nach Hause reisen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Raue Landschaften, endlose Strände, kristallklares Wasser. Fuerteventura, eine der Inseln der Kanaren, lockt mit einer einzigartigen Landschaft. Auch viele Schweizer und Schweizerinnen zieht es in den Ferien auf das spanische Inselparadies im Atlantischen Ozean. So schön es in den Ferien auch ist, nach Hause geht man grundsätzlich immer gerne – wenn der Flieger dann auch fliegt.

Das ist nicht immer so, wie der neuste Fall eines Blick-Lesers zeigt. «Geplanter Abflug war 17.50 Uhr. Der Edelweiss-Flug wurde dann ohne zusätzliche Informationen abgesagt.» Und das, obwohl einige der Reisenden bereits geboardet hatten und auf der Fluggastbrücke auf das Einsteigen warteten.

«Müssen jetzt jeden Morgen aus- und wieder einchecken»

«Crewmitglieder rannten hin und her, bis wir schlussendlich zurück zum Gate mussten.» Drei Stunden seien sie daraufhin am Flughafen rumgestanden und hätten auf weitere Informationen der Airline gewartet. Vergebens. «Die Gäste wurden unruhig. Es waren auch viele Familien mit dabei, mit kleinen Kindern und Neugeborenen. Die Stimmung war sehr negativ.»

Per SMS wurden die Passagiere dann informiert, dass der Flug annulliert wurde und sie umgebucht würden. Dann wurden sie mit Bussen auf umliegende Hotels verteilt. «Dort kamen wir erst um Mitternacht an. Weil wir aber nur für eine Nacht eingecheckt wurden und unser Flug erst am Sonntag ging, mussten wir bis dann jeden Morgen aus- und wieder einchecken. Das war auch sehr mühsam.»

Heimreise mit Zwischenstopps

Direkte Verbindungen nach Zürich scheinen aber Mangelware – viele Reisende müssen mit Zwischenstopps nach Hause fliegen.

Wie der Leser schildert, weiss er von anderen Betroffenen, dass sie nach Hamburg fliegen müssen, bevor es von dort aus nach Zürich geht – aber erst nach einer Nacht in der Hansestadt. Er selbst darf von Fuerteventura nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Frankfurt und von Frankfurt schliesslich nach Zürich fliegen. Eine ganztägige Reise.

«Ungewöhnlicher Geruch» an Bord

In einem Statement gegenüber Blick erklärt Edelweiss, dass bei der Landung der Maschine in Fuerteventura ein «ungewöhnlicher Geruch» festgestellt wurde. «Die Ursache respektive Herkunft des Geruchs konnte nicht festgestellt werden», woraufhin der Rückflug nach Zürich annulliert wurde.

Dieses Vorgehen entspreche einem Standard-Prozess, heisst es weiter. Die Passagiere und die Crew seien für die Nacht in Hotels untergebracht und die Passagiere auf andere Flüge umgebucht worden.