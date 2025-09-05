Darum gehts
- Edelweiss-Flug von Fuerteventura nach Zürich wegen ungewöhnlichen Geruchs annulliert
- Passagiere mussten mit Zwischenstopps und Verspätungen nach Hause reisen
- Drei Stunden Wartezeit am Flughafen für weitere Informationen
Raue Landschaften, endlose Strände, kristallklares Wasser. Fuerteventura, eine der Inseln der Kanaren, lockt mit einer einzigartigen Landschaft. Auch viele Schweizer und Schweizerinnen zieht es in den Ferien auf das spanische Inselparadies im Atlantischen Ozean. So schön es in den Ferien auch ist, nach Hause geht man grundsätzlich immer gerne – wenn der Flieger dann auch fliegt.
Das ist nicht immer so, wie der neuste Fall eines Blick-Lesers zeigt. «Geplanter Abflug war 17.50 Uhr. Der Edelweiss-Flug wurde dann ohne zusätzliche Informationen abgesagt.» Und das, obwohl einige der Reisenden bereits geboardet hatten und auf der Fluggastbrücke auf das Einsteigen warteten.
«Müssen jetzt jeden Morgen aus- und wieder einchecken»
«Crewmitglieder rannten hin und her, bis wir schlussendlich zurück zum Gate mussten.» Drei Stunden seien sie daraufhin am Flughafen rumgestanden und hätten auf weitere Informationen der Airline gewartet. Vergebens. «Die Gäste wurden unruhig. Es waren auch viele Familien mit dabei, mit kleinen Kindern und Neugeborenen. Die Stimmung war sehr negativ.»
Per SMS wurden die Passagiere dann informiert, dass der Flug annulliert wurde und sie umgebucht würden. Dann wurden sie mit Bussen auf umliegende Hotels verteilt. «Dort kamen wir erst um Mitternacht an. Weil wir aber nur für eine Nacht eingecheckt wurden und unser Flug erst am Sonntag ging, mussten wir bis dann jeden Morgen aus- und wieder einchecken. Das war auch sehr mühsam.»
Heimreise mit Zwischenstopps
Direkte Verbindungen nach Zürich scheinen aber Mangelware – viele Reisende müssen mit Zwischenstopps nach Hause fliegen.
Wie der Leser schildert, weiss er von anderen Betroffenen, dass sie nach Hamburg fliegen müssen, bevor es von dort aus nach Zürich geht – aber erst nach einer Nacht in der Hansestadt. Er selbst darf von Fuerteventura nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Frankfurt und von Frankfurt schliesslich nach Zürich fliegen. Eine ganztägige Reise.
«Ungewöhnlicher Geruch» an Bord
In einem Statement gegenüber Blick erklärt Edelweiss, dass bei der Landung der Maschine in Fuerteventura ein «ungewöhnlicher Geruch» festgestellt wurde. «Die Ursache respektive Herkunft des Geruchs konnte nicht festgestellt werden», woraufhin der Rückflug nach Zürich annulliert wurde.
Dieses Vorgehen entspreche einem Standard-Prozess, heisst es weiter. Die Passagiere und die Crew seien für die Nacht in Hotels untergebracht und die Passagiere auf andere Flüge umgebucht worden.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen