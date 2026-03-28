Am Freitag kam es in Wil im Kanton St. Gallen zu einem Unfall. Ein 9-jähriger Bub trat hinter Autos hervor auf die Strasse. Ein Lieferwagen kollidierte mit dem Kind.

Angela Rosser Journalistin News

Ein 46-jähriger Mann war am Freitag gegen 16.15 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Heinrich-Federerstrasse von Bazenheid in Richtung Lindenhofstrasse unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Meldung.

Gleichzeitig sei ein 9-jähriger Bub hinter den Autos auf die Strasse getreten, geht es in dem Schreiben weiter. «Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Kind. Der 9-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er musste von der Rettung ins Spital gebracht werden».

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, wie die Polizei weiter mitteilt und werde untersucht. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Verhalten des Kindes, machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.