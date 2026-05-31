Tragödie in Weinfelden: Eine 55-jährige Frau im Elektrorollstuhl wurde am Samstag von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 55-jährige Frau stirbt in Weinfelden TG nach Zugunfall am Bahnübergang

Lokführer konnte trotz Vollbremsung Kollision mit Elektrorollstuhl nicht verhindern

Feuerwehr sperrte Strassenabschnitt für mehrere Stunden, Ermittlungen laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Schrecklicher Unfall in Weinfelden TG. Eine 55-jährige Frau im Elektrorollstuhl wurde am Samstag von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau befand sich kurz nach 13 Uhr eine Frau mit einem Elektrorollstuhl auf einem Bahnübergang in Weinfelden. Der Lokführer eines Zugs, der Richtung Berg unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 55-jährige Schweizerin wurde dabei tödlich verletzt.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kantonspolizei Thurgau hat bisher keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Die Umstände werden abgeklärt, zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Weinfelden den betroffenen Strassenabschnitt für mehrere Stunden und leitete den Verkehr um.