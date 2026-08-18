Darum gehts
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- 64-Jähriger in Steinhausen von Kran schwer verletzt bei Arbeitsunfall
- Unfall passierte während Arbeiten an Brandmeldeanlage in Holzschnitzellager
- 45 Einsatzkräfte vor Ort, Verletzter per Rega ins Spital gebracht
Angela RosserJournalistin News
Am Montagnachmittag kam es in Steinhausen im Kanton Zug zu einem Arbeitsunfall. Der 64-jährige Mann wurde an der Sennweidstrasse von einem Kran schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr.
Der 64-Jährige geriet bei Arbeiten an einer Brandmeldeanlage in einem Holzschnitzellager, welche mit Hilfe eines fest installierten Transportkrans ausgeführt wurden, in den Bewegungsbereich des Krans und wurde dabei erheblich verletzt.
Die Feuerwehr Steinhausen, die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) und die Zuger Polizei waren mit je 15 Einsatzkräften vor Ort. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug brachte die Rega den Verletzten in ein ausserkantonales Spital. Die Zuger Polizei untersucht den Unfallhergang.