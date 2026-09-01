Aus noch ungeklärten Gründen geriet am Dienstagmorgen ein Reisebus auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Bus musste ausweichen und es kam zu einer Streifkollision. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Gegen 8.45 Uhr am Dienstagmorgen kam es auf der Kantonsstrasse von Stalden zu einem Verkehrsunfall. Ein Reisebus, der Richtung Visp unterwegs war, geriet auf der Höhe von Mühlackern aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

«Zur selben Zeit verkehrte ein weiterer Reisebus in entgegengesetzter Richtung. Der Lenker dieses Busses musste dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Dabei kam es zu einer Streifkollision zwischen den beiden Reisebussen.

Der in Visp fahrende Reisebus kam anschliessend von der Fahrbahn ab und bei einer Stallung zum Stillstand. In dem verunfallten Reisebus befanden sich 31 Personen. Dreizehn wurden verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in Spitäler transportiert.

In dem Bus, der Richtung Stalden unterwegs war, gab es keine Verletzten. Der verunfallte Reisebus wird heute Abend ab 20 Uhr geborgen. Während der Bergungsarbeiten wird die Kantonsstrasse vollständig gesperrt. Aus diesem Grund ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.