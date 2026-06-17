Ein 10-jähriger Junge wurde in St. Peter GR von einem Auto erfasst, als er mit seinem Scooter hinter einer Mauer auf die Strasse fuhr. Der Bub musste mit Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub in St. Peter GR von Auto angefahren, verletzt ins Spital

Knabe kam mit Scooter hinter Mauer auf Schanfiggerstrasse

Unfall um 08.00 Uhr, Rettung ins Kantonsspital Graubünden in Chur

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein 10-jähriger Bub wird in St. Peter GR von einem Auto angefahren. Der Knabe verletzt sich und muss ins Spital.

Der 50-jährige Autofahrer fuhr kurz vor 8 Uhr von Chur GR kommend bergwärts in Richtung Arosa GR. In St. Peter fuhr der Bub auf seinem Scooter hinter einer Mauer hervor. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto.

Der Bub wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang sowie die Unfallursache ab.