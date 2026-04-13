Am späteren Sonntagnachmittag kollidierte ein 63-jähriger Autofahrer in Rupperswil mit einem Stein am Strassenrand. Der dadurch weggeschleuderte Steinbrocken erfasste eine 57-jährige Fussgängerin. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 12. April 2026, kurz nach 16.30 Uhr auf der Aarestrasse in Rupperswil AG. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Skoda Kodiaq von Auenstein herkommend durch ein Waldstück in Richtung Rupperswil. Im Bereich eines angrenzenden Parkplatzes kollidierte der PW-Lenker mit einem Stein am rechten Strassenrand. Durch den Aufprall wurde der Steinbrocken weggeschleudert.

Dieser erfasste eine 57-jährige Fussgängerin sowie deren 16-jährigen Sohn, die sich auf dem Parkplatz aufhielten. Beide wurden zu Boden geschleudert. Während der Jugendliche unverletzt blieb, erlitt die Frau starke Prellungen am Bein sowie am Brustkorb. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Am Personenwagen entstand Sachschaden.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der 63-jährige Lenker alkoholisiert war. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts vorläufig ab und verzeigte ihn bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.