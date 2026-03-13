DE
FR
Abonnieren

Unfall in Männedorf ZH
Mädchen (7) wird bei Kollision mit Elektrofahrzeug verletzt

In Männedorf kam es am Freitagvormittag zu einem Unfall. Ein dreirädriges Elektrofahrzeug kollidierte mit einem siebenjährigen Mädchen. Das Kind wurde verletzt.
Publiziert: 15:09 Uhr
Kommentieren
Bei einem Unfall bei einem Spielplatz wurde ein siebenjähries Mädchen verletzt.
Foto: Kantonspolizei Zürich
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag überquerte ein siebenjähriges Mädchen in Männedorf im Kanton Zürich den Kirchweg auf der Höhe des Spielplatzes.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug.

Das Kind wurde dabei unbestimmt verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. 

Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland, heisst es in der Mitteilung weiter.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen