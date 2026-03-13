In Männedorf kam es am Freitagvormittag zu einem Unfall. Ein dreirädriges Elektrofahrzeug kollidierte mit einem siebenjährigen Mädchen. Das Kind wurde verletzt.

Mädchen (7) wird bei Kollision mit Elektrofahrzeug verletzt

Mädchen (7) wird bei Kollision mit Elektrofahrzeug verletzt

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag überquerte ein siebenjähriges Mädchen in Männedorf im Kanton Zürich den Kirchweg auf der Höhe des Spielplatzes.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug.

Das Kind wurde dabei unbestimmt verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland, heisst es in der Mitteilung weiter.