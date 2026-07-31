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Unfall in Graubünden
Gleitschirmflieger (†24) stürzt in Laax ab und stirbt

Am Donnerstag kam es in Laax im Kanton Graubünden zu einem tödlichen Unfall. Ein 24-jähriger Gleitschirmpilot stürzte ab und konnte nur noch tot geborgen werden.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
Ein Gleitschirmflug endete für einen 24-Jährigen tödlich.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
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Angela RosserJournalistin News

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schreibt, kam es am Donnerstag zu einem verheerenden Absturz eines Gleitschirmpiloten. «Gemäss bisherigen Erkenntnissen flog ein 24-jähriger Gleitschirmpilot im Oberwallis ostwärts in Richtung Graubünden. Beim Crap Ner in Laax kam es in einem steilen Südhang zum Absturz», schreibt die Polizei.

Der 24-Jährige überlebte den Unfall nicht. Die Rega konnte ihn nur noch tot bergen. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft (BA), welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.

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