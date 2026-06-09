Rangier-Lokomotive erfasst SBB-Mitarbeiter (†56) – tot

Bei einem Bahnunfall ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf ein Mitarbeiter der SBB tödlich verletzt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Dienstag kollidierte in Birmensdorf eine Lokomotive mit einem SBB-Mitarbeiter

Der 56-Jährige erlag trotz Nothilfe vor Ort seinen schweren Verletzungen

Bahnverkehr unterbrochen: Linien S5 und S14 bis 14 Uhr betroffen

Janine Enderli Redaktorin News

Drama in Birmensdorf ZH: Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich auf der Bahnlinie Birmensdorf–Urdorf ein Bahnunfall. Aus derzeit ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision einer Rangier-Lokomotive mit einem Mitarbeiter der SBB. Dabei wurde der 56-jährige Mann so schwer verletzt, dass er trotz der medizinischen Nothilfe durch die Ersteinsatzkräfte auf der Unfallstelle verstarb.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht. Im Bahnverkehr kam es bis etwa 14 Uhr zum Unterbruch der Linien S5 und S14 zwischen Altstetten und Birmensdorf. Die SBB richtete einen Bahnersatz mit Bussen ein.

Weiter standen der Rettungsdienst Spital Limmattal mit Notarzt, das Forensische Institut Zürich FOR, ein SBB Care-Team, die SBB Transportpolizei, die SBB Intervention sowie die SBB Kundenbetreuung, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST und das Institut für Rechtsmedizin IRM im Einsatz.