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Unfall in Birmensdorf ZH
Kollision zwischen Bus und Velo

In Birmensdorf ZH läuft aktuell ein grösserer Einsatz der Rettungskräfte. Laut der Kantonspolizei Zürich soll es zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Bus gekommen sein.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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In Birmensdorf ZH läuft ein grösserer Einsatz mehrerer Rettungskräfte.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bus kollidiert in Birmensdorf ZH mit Velo, Polizei bestätigt Unfall
  • Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz
  • Teile der Unfallstelle mit Tüchern und Barrikaden abgedeckt
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Mattia JutzelerRedaktor News

Unfall in Birmensdorf ZH. Wegen einer Kollision zwischen einem Bus und einem Velo sind aktuell mehrere Rettungskräfte vor Ort. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz und die Kollision, kann ansonsten aber noch keine weiteren Informationen herausgeben.

Auf Bildern von der Unfallstelle ist zu sehen, dass Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort sind. Teile der Unfallstelle wurden von den Einsatzkräften ausserdem mit Tüchern und Barrikaden verdeckt.

+++Update folgt+++

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