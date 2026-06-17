Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Bus kollidiert in Birmensdorf ZH mit Velo, Polizei bestätigt Unfall
- Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz
- Teile der Unfallstelle mit Tüchern und Barrikaden abgedeckt
Mattia JutzelerRedaktor News
Unfall in Birmensdorf ZH. Wegen einer Kollision zwischen einem Bus und einem Velo sind aktuell mehrere Rettungskräfte vor Ort. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz und die Kollision, kann ansonsten aber noch keine weiteren Informationen herausgeben.
Auf Bildern von der Unfallstelle ist zu sehen, dass Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort sind. Teile der Unfallstelle wurden von den Einsatzkräften ausserdem mit Tüchern und Barrikaden verdeckt.
+++Update folgt+++