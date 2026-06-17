In Birmensdorf ZH läuft aktuell ein grösserer Einsatz der Rettungskräfte. Laut der Kantonspolizei Zürich soll es zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Bus gekommen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bus kollidiert in Birmensdorf ZH mit Velo, Polizei bestätigt Unfall

Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Teile der Unfallstelle mit Tüchern und Barrikaden abgedeckt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unfall in Birmensdorf ZH. Wegen einer Kollision zwischen einem Bus und einem Velo sind aktuell mehrere Rettungskräfte vor Ort. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz und die Kollision, kann ansonsten aber noch keine weiteren Informationen herausgeben.

Auf Bildern von der Unfallstelle ist zu sehen, dass Feuerwehr, Ambulanz und Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort sind. Teile der Unfallstelle wurden von den Einsatzkräften ausserdem mit Tüchern und Barrikaden verdeckt.

+++Update folgt+++