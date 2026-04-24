Am Freitag kam es im Kanton Freiburg am Abstieg vom Dent de Lys zu einem schweren Unfall. Ein 30-jähriger Wanderer verunglückte beim Abstieg vom Gipfel und starb.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Freiburg informiert am Freitagmorgen über einen tödlichen Unfall. Wie die Polizei schreibt, waren am Donnerstag zwei Wanderer kurz vor 16 Uhr unterwegs von Les Paccots via den Dent de Lys in Richtung Sciernes d’Albeuves. «Beim Abstieg vom Gipfel verunglückte einer der beiden und stürzte dabei ca. 200 Meter in die Tiefe», teilt die Polizei mit.

Der 30-jährige Freiburger konnte von der Rega nur noch tot geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffent, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Gründe für den Absturz sind noch ungeklärt. Das Todesopfer war in Begleitung eines 28-jährigen Waadtländers.