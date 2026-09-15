Verletzte Frau (62) in Bern aufgefunden

Am Sonntagabend wurde in Bern eine verletzte Frau aufgefunden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Umstände sucht die Polizei Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntag, 13. September 2026, gegen 18.25 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach in einem Waldstück zwischen dem Troxlerrain und der Parkterrasse in Bern eine Person liege.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort eine schwer verletzte Frau auffinden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern geborgen und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Im Verlauf der Abklärungen konnte ermittelt werden, dass die Frau seit Samstagmorgen vermisst wurde und diesbezüglich bereits eine umfassende Suchaktion der Kantonspolizei Bern im Gang gewesen war. Zurzeit ist unklar, unter welchen Umständen die Frau verletzt wurde und wie sie an den Fundort geriet.

Unklar, was passiert ist

Zur Klärung der genauen Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Die 62-jährige Frau spricht Vietnamesisch, ist zirka 160 cm gross, von schlanker Statur und hat schulterlange, schwarz-graue Haare. Zum Zeitpunkt des Auffindens trug die Frau eine braune Jacke, graue Stoffhosen und ein hellblaues T-Shirt. Die Frau dürfte sich in der Zeit zwischen der Vermisstmeldung am Samstagmorgen bis hin zum Auffinden gemäss bisherigem Kenntnisstand in den Bereichen Lorraine/Bahnhof/Grosse Schanze aufgehalten haben.

Personen, die zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 zu melden.