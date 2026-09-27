Sprengstoff bei Hausräumung in Eptingen BL festgestellt

Am Samstagnachmittag wurde in einem Einfamilienhaus in Eptingen BL mutmasslicher Sprengstoff festgestellt. Umlegende Häuser wurden evakuiert, Abklärungen laufen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Anlässlich einer Hausräumung am Kilchackerweg stellte eine Drittperson am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr im Keller der Liegenschaft potenziell gefährliche Substanzen fest und alarmierte umgehend die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft.

Aufgrund des Fundes wurden durch die Patrouillen die unmittelbar angrenzenden Einfamilienhäuser vorsorglich evakuiert, respektive die Bewohner aufgefordert in ihren Häusern zu bleiben, und die betroffene Strasse für den Verkehr und die Fussgänger gesperrt. Für die weitere Beurteilung und Sicherung des Fundes wurden Spezialisten beigezogen.

Auch Kapo Bern hilft

Die Spezialisten konnten den Sprengstoff bergen und fachgerecht abtransportieren. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Strassensperrung aufgehoben und die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr. Nähere Abklärungen werden getätigt, weitere Auskünfte können keine gemacht werden. Im Einsatz standen neben der Polizei Basel-Landschaft Spezialisten der Kantonspolizeien Bern und Basel-Stadt.