Auf dem Bundesplatz forderten Medienschaffende mehr Investitionen in Qualitätsjournalismus. Es gehe um nichts weniger als die Demokratie.

Darum gehts Knapp 1500 Medienschaffende und Unterstützer demonstrierten heute in Bern

Sie warnten vor einem Schaden für die Demokratie durch den Abbau im Journalismus

Organisiert wurde die Kundgebung von einer breiten Medienallianz

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

Knapp 1500 Journalistinnen und Journalisten haben heute Nachmittag auf dem Bundesplatz in Bern gegen den Abbau in den Schweizer Redaktionen demonstriert. Ihr Motto: «Journalismus retten – Demokratie verteidigen».

Zehn Rednerinnen und Redner traten auf der Bühne auf, unter ihnen der frühere RSI-Chefredaktor Aldo Sofia und Watson-Redaktorin Simone Meier. Auch die abgesetzte SRF-Auslandchefin Susanne Brunner trat ans Mikrofon. «Ich hätte nie gedacht, dass ich nach 40 Jahren bei SRF noch meine Stelle verlieren würde und zum RAV muss», sagte die «Journalistin des Jahres» 2024. Und damit sei sie hier nicht allein.

Techkonzerne in die Pflicht nehmen

Organisiert hatte die Kundgebung die neu gegründete «Media Alliance», ein Zusammenschluss von Berufsverbänden und Medienschaffenden aus allen Landesteilen. Sie fordert unter anderem mehr Investitionen in Qualitätsjournalismus und eine strengere Regulierung der Techkonzerne. Bund und Kantone müssten unabhängige Information sichern.

Hintergrund der Kundgebung ist eine Serie von Sparrunden. Bereits Anfang November traten die Redaktionen von Tamedia für eine Stunde in einen Warnstreik. Auch bei Swissinfo protestierten Angestellte gegen einen geplanten Abbau.