DE
FR
Abonnieren

Über eine Stunde Wartezeit
7 Kilometer Stau vor dem Gotthard – schon jetzt!

Ein langes Wochenende steht bevor. Dementsprechend lang ist auch die Schlange vor dem Gotthard. Reisende brauchen wieder einmal vor allem eines: viel Geduld.
Publiziert: 13:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/4
Wer durch den Gotthard will, braucht am Mittwoch viel Geduld.
Foto: Screenshot Webcam

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vor Gotthard 7 Kilometer Stau am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt
  • Wartezeit für Reisende über eine Stunde laut Verkehrsbericht
  • Feiertag lockt viele: Vier-Tage-Wochenende für Schweizer möglich
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Am Donnerstag ist Auffahrt. Ein Feiertag. Und damit ideal, mit dem Freitag das Wochenende auf vier Tage auszudehnen.

Auf die Idee sind wohl einige gekommen. Schon jetzt staut es sich vor dem Gotthard auf 7 Kilometer. Wartezeit: über eine Stunde!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Astra empfiehlt Alternativen

Im Vorfeld rechnete das Bundesamt für Strassen (Astra) mit einem hohen Verkehrsaufkommen. «Besonders die verlängerten Wochenenden über Auffahrt (14. bis 17. Mai), Pfingsten (22. bis 25. Mai) und Fronleichnam (4. bis 7. Juni) sind staugefährdet», teilte die Behörde in einer Medienmitteilung fest.

Der Ferien- und Feiertagsverkehr dürfte sich laut den Verkehrsfachleuten insbesondere auf die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino auswirken. Alternativ empfiehlt das Astra den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard, den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und Simplon. Anders als noch zu Ostern wird dieser ebenfalls als Alternativroute zur Verfügung stehen. Er wird in den kommenden Tagen geöffnet.


Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen