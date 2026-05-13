Ein langes Wochenende steht bevor. Dementsprechend lang ist auch die Schlange vor dem Gotthard. Reisende brauchen wieder einmal vor allem eines: viel Geduld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor Gotthard 7 Kilometer Stau am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt

Wartezeit für Reisende über eine Stunde laut Verkehrsbericht

Feiertag lockt viele: Vier-Tage-Wochenende für Schweizer möglich

Johannes Hillig Redaktor News

Am Donnerstag ist Auffahrt. Ein Feiertag. Und damit ideal, mit dem Freitag das Wochenende auf vier Tage auszudehnen.

Auf die Idee sind wohl einige gekommen. Schon jetzt staut es sich vor dem Gotthard auf 7 Kilometer. Wartezeit: über eine Stunde!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Astra empfiehlt Alternativen

Im Vorfeld rechnete das Bundesamt für Strassen (Astra) mit einem hohen Verkehrsaufkommen. «Besonders die verlängerten Wochenenden über Auffahrt (14. bis 17. Mai), Pfingsten (22. bis 25. Mai) und Fronleichnam (4. bis 7. Juni) sind staugefährdet», teilte die Behörde in einer Medienmitteilung fest.

Der Ferien- und Feiertagsverkehr dürfte sich laut den Verkehrsfachleuten insbesondere auf die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino auswirken. Alternativ empfiehlt das Astra den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard, den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und Simplon. Anders als noch zu Ostern wird dieser ebenfalls als Alternativroute zur Verfügung stehen. Er wird in den kommenden Tagen geöffnet.



