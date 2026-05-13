Darum gehts
- Vor Gotthard 7 Kilometer Stau am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt
- Wartezeit für Reisende über eine Stunde laut Verkehrsbericht
- Feiertag lockt viele: Vier-Tage-Wochenende für Schweizer möglich
Am Donnerstag ist Auffahrt. Ein Feiertag. Und damit ideal, mit dem Freitag das Wochenende auf vier Tage auszudehnen.
Auf die Idee sind wohl einige gekommen. Schon jetzt staut es sich vor dem Gotthard auf 7 Kilometer. Wartezeit: über eine Stunde!
Astra empfiehlt Alternativen
Im Vorfeld rechnete das Bundesamt für Strassen (Astra) mit einem hohen Verkehrsaufkommen. «Besonders die verlängerten Wochenenden über Auffahrt (14. bis 17. Mai), Pfingsten (22. bis 25. Mai) und Fronleichnam (4. bis 7. Juni) sind staugefährdet», teilte die Behörde in einer Medienmitteilung fest.
Der Ferien- und Feiertagsverkehr dürfte sich laut den Verkehrsfachleuten insbesondere auf die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino auswirken. Alternativ empfiehlt das Astra den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard, den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und Simplon. Anders als noch zu Ostern wird dieser ebenfalls als Alternativroute zur Verfügung stehen. Er wird in den kommenden Tagen geöffnet.