Die Schweiz feiert Geburtstag und Reisende Richtung Süden brauchen Geduld. Vor dem Gotthard bilden sich am Samstag bereits wieder lange Staus.

Wer sich dachte, 1. August bereits früh am Morgen loszufahren lohnt sich in Bezug auf den Stau am Gotthard, schaut nun in die Röhre – wortwörtlich. Der Touring Club Schweiz (TCS) meldet am Samstagmorgen bereits wieder acht Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel. Dies führt zu einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 19 Minuten, wie der TCS schreibt.

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Es wird die Umleitung via A13 San Barnardino-Tunnel empfohlen. Wer vom Süden zurück fährt, hat es etwas leichter. Beim Gotthard-Südportal misst der Stau aktuell ein Kilometer. Hier verliert man rund etwa zehn Minuten.



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