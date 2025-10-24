Darum gehts
- Sonniges, windiges Wetter am Freitag. Wolken und Regen am Wochenende
- Warmfront am Montag bringt stürmisches Wetter und häufigen Regen
- Temperaturen erreichen 11-13 Grad, Windböen bis zu 60 km/h
Trampolin, Felsbrocken und Notrufe: Sturm Benjamin hat uns am Donnerstag mächtig durchgeschüttelt.
Inzwischen hat sich der Himmel wieder etwas beruhigt. Und es wird sogar im Verlauf des Freitags sonnig. Eine schöne Aussicht für das Wochenende? Leider nicht.
Freitag
«Von langer Dauer wird das wolkenarme Zeitfenster allerdings nicht sein, gegen Abend nimmt die Bewölkung bereits wieder zu und in der kommenden Nacht wird es nass, mit Flocken ab rund 1400 bis 1500 Metern», schreibt Michael Eichmann von Meteo News im neuesten Wetterblog. Bis zu 18 Grad sind möglich. Gleichzeitig bleibt es aber windig. Eichmann: «Der Südwest- bis Westwind ist mit Böenspitzen von 50 bis 60 km/h zwar noch stark, aber nicht mehr stürmisch.»
Samstag
Der Samstag wird von einem Randtief bestimmt. «Es erwartet uns eine Mischung aus vielen Wolken, nur wenigen sonnigen Auflockerungen und wiederholt nassen Phasen.» Besonders entlang der Voralpen und in den Bergen wird es nass. Im Flachland bleibt es dagegen längere Zeit trocken. «Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 1300 bis 1500 Metern.»
Sonntag
Das Sau-Wetter zieht sich am Sonntag weiter. In der Meteorologen-Sprache heisst das: «Die Höhenströmung dreht bis zum Abend von West auf Nordwest, entlang der Alpen stauen sich die Niederschläge, Schnee fällt dabei zum Teil schon ab 800 Metern.» Immerhin: Im Mittelland ist nur gelegentlich nass.
Höchstwerte am Samstag: bis zu 15 Grad. Es bleibt aber auch weiterhin windig. Böenspitzen von bis zu 70 km/h sind möglich.
Montag
Der Wetter-Experte schreibt von einer Warmfront, die uns erreicht. Klingt erstmal gut. Aber das bedeutet, dass es viele Wolken und Regen zum Wochenstart gibt. Und windig bleibt es auch. Im Flachland sind Spitzen zwischen 70 und 80 km/h, in den Bergen scheinen Orkanböen möglich. «Die Temperaturen sind für die Jahreszeit ziemlich bescheiden und erreichen nur gerade etwa 8 Grad.»
Dienstag
Petrus beruhigt sich am Dienstag langsam etwas. «Nach letzten Regenschauern vor allem in der Deutschschweiz zu Beginn des Tages wird es immer sonniger werden.» Und siehe da: Auch der Wind lässt allmählich endlich nach. Es wird wieder wärmer. Bis zu 12 Grad sind drin.
