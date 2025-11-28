Eine junge Schweizerin starb am Donnerstag nach einer Hai-Attacke. Ihr Freund wurde zweimal ins Bein gebissen und schwer verletzt ins Spital gebracht. Nun sind mehr Details über den tragischen Tag und die Opfer bekannt.

Darum gehts Schweizer Paar von Hai angegriffen, Frau stirbt an Unfallort

Neue Details über Paar bekannt

Marco N. war für Austauschstudium in Australien

Sie wollten mit Delfinen schwimmen und wurden von einem Hai angegriffen. Der 26-jährige Schweizer Marco N.* wurde nach der Attacke schwer verletzt ins Spital gebracht. Seine 25-jährige Partnerin Sandra T* starb noch am Strand. Wie «The Sydney Morning Herald» schreibt, wurde die junge Frau mehrfach von dem Hai gebissen und verlor bei dem Angriff ihren linken Arm.

Marco N. versuchte laut dem Bericht noch verzweifelt, seine Partnerin vor dem Raubtier zu retten. Bei dem Versuch, den Hai in die Flucht zu schlagen, wurde er demnach zweimal ins Bein gebissen.

Versuchte den Notruf zu wählen

Der junge Mann schwamm trotz seiner schweren Verletzungen mit seiner Freundin ans Ufer, rannte den Strand hinauf, um den Notruf zu wählen. Sein Leben wurde wohl durch das schnelle Handeln von Passanten gerettet. Für seine Freundin kam jede Hilfe zu spät.

Andere Camper berichten dem «Herald», dass das Paar am späten Mittwochabend auf dem Campingplatz angekommen sei und sich bei Tagesanbruch zu dem unbewachten Strand aufgemacht hätte.

Oberleutnant in der Armee und Sicherheitsbeauftragter beim WEF

Wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht, studierte N. an der Universität St. Gallen und bekleidet einen Posten in der Schweizer Armee.

Wie australische Medien schreiben, absolvierte der 26-Jährige von Juli bis November dieses Jahres ein Austauschsemester an einer Universität in Sydney. Erst kürzlich qualifizierte er sich zum Tauchlehrer und schwärmte von der Tauchschule. «Ich hätte keine bessere Wahl treffen können», schreibt N. in seiner Bewertung auf Trustpilot. «Nach dem Kurs fühlte ich mich extrem gut vorbereitet für alles, was noch kommt», so N. Im August absolvierte der junge Mann den Sydney-Marathon mit einer Zeit von 2 Stunden und 59 Minuten.

* Namen geändert