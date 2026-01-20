Ein 53-jähriger Ire ist nach einem Lawinenunglück am Six Noir bei Ovronnaz VS gestorben. Die Lawine riss ihn am 13. Januar mit. Rettungskräfte bargen ihn, dennoch erliegt er am 20. Januar seinen Verletzungen.

Am Dienstag erlag ein 53-jähriger Mann aus Irland im Spital Sitten seinen Verletzungen. Eine Woche zuvor wurde er ausserhalb der markierten Pisten des Six Noir oberhalb von Ovronnaz VS von einer Lawine mitgerissen. Der Ire war Teil einer Skitourengruppe, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis.

Die drei Skitourengänger waren auf einer Höhe von rund 2’360 Metern, als sich die Lawine löste. Die beiden Begleiter des verschütteten Iren alarmierten umgehend die Rettungskräfte und lokalisierten die verschüttete Person mithilfe ihres Lawinenverschüttetensuchgeräts.

Mehrere Lawinentote in kurzer Zeit

Die aufgebotenen Rettungskräfte rückten mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers aus. Das Opfer wurde aus den Schneemassen geborgen und vor Ort reanimiert, anschliessend per Helikopter ins Spital Sitten geflogen.

Es ist bereits der zweite Lawinentote in kurzer Zeit im Wallis. Bereits am Freitag wurde ein 42-Jähriger von den Schneemassen in Chamoson VS mitgerissen und verstarb.



