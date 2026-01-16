Eine tödliche Lawine in Chamoson VS forderte am 15. Januar ein Leben und verletzte zwei Personen. Beim Abstieg riss die Schneemasse drei Skitourengänger mit. Rettungskräfte konnten zwei Verschüttete bergen, doch ein Mann starb am Unfallort.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstag reisst eine Lawine im Kanton Wallis einen 42-jährigen Skitourengänger in den Tod. Zwei weitere Personen wurden bei der Tragödie verletzt, schreibt die Kantonspolizei Wallis. Die Lawine löste sich um etwa 12 Uhr im Gebiet der Pointe de Chemo auf dem Gemeindegebiet von Chamoson VS.

Eine Gruppe von vier Skitourengängern war auf einer Höhe von 2500 Metern unterwegs. Während der Abfahrt über die Ostflanke des Berges löste sich die Lawine und riss drei von ihnen mit.

Untersuchung eingeleitet

Nach der Alarmierung durch den vierten Tourengänger konnten die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, unterstützt von zwei Helikoptern sowie einer Maschine von Air Zermatt, zwei verschüttete Personen lokalisieren und bergen. Die geretteten Skitourengänger sind 41 und 54 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, heisst es in der Mitteilung weiter.