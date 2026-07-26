Bergsteiger (†49) stirbt nach Sturz in Gletscherspalte

Zwei Männer stürzten am Freitagnachmittag in eine Gletscherspalte am Blüemlisalphorn. Ein 49-jähriger Schweizer starb, sein Begleiter wurde leicht verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Männer stürzten am Freitagnachmittag am Blüemlisalphorn in Gletscherspalte

Ein 49-jähriger Schweizer starb, zweiter Mann leicht verletzt geborgen

Rega und Polizei im Einsatz, Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Freitagnachmittag ist eine Seilschaft von zwei Männern beim Abstieg vom

Blüemlisalphorn in eine Gletscherspalte gestürzt. Einer der beiden Männer konnte nur noch tot geborgen werden. Der andere verletzte sich leicht, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern.

Am Samstagmorgen erhielten die Beamten die Meldung, wonach Drittpersonen beim Blüemlisalpgletscher auf einen Mann in einer Gletscherspalte aufmerksam geworden seien.

Ersten Kenntnissen zufolge war eine Seilschaft, bestehend aus zwei Männern, am Freitagmorgen zu einer Bergtour aufgebrochen. Beim Abstieg vom Blüemlisalphorn am Freitagnachmittag, stürzten die beiden Männer aus noch zu klärenden Gründen im Bereich vom westlichen Blüemlisalp Rothorn in eine Gletscherspalte.

Rega im Einsatz

Am Samstagmorgen wurden Drittpersonen, die ebenfalls auf einer Bergtour unterwegs waren, auf die Hilferufe einer Person aufmerksam und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten die beiden Männer in der Folge bergen.

Bei einem der beiden konnte vor Ort nur noch der Tod festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Waadt. Der zweite Mann verletzte sich leicht.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern unter anderem auch ein Helikopter der Rega. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.