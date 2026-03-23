Ein 45-jähriger Snowboardfahrer starb nach einer Kollision mit einem Motorschlitten auf einer gesperrten Piste in Zermatt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet

Daniel Macher Redaktor News

Im Skigebiet von Zermatt kam es am vergangenen Donnerstag zu einem schweren Unfall. Ein 45-jähriger Schweizer Snowboardfahrer kollidierte gegen 08.45 Uhr auf der zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffneten Piste Nr. 11 (Rotweng) mit einem Motorschlitten, der für Pistensicherungsarbeiten bergwärts unterwegs war.

Die Rettungskräfte der Air Zermatt eilten umgehend zum Unfallort. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann ins Spital Sitten geflogen, wo er am Samstag seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer des Motorschlittens blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände der Kollision zu klären.