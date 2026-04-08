Ein 31-jähriger Schweizer starb am Dienstagabend in Muri AG, als sein Auto von der Strasse abkam, gegen einen Baum prallte und Feuer fing. Die Talstrasse blieb bis Mitternacht gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer (31) stirbt Dienstag nahe Muri AG bei brennendem Autounfall

Renault prallt gegen Baum, überschlägt sich, fängt Feuer, Lenker stirbt

Talstrasse bis Mitternacht gesperrt, Verkehr lokal umgeleitet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tödlicher Unfall im Aargau: Ein Autofahrer ist am Dienstagabend ausserhalb von Muri AG mit seinem Wagen von der Strasse abgekommen, gegen einen Baum geprallt und im brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.20 Uhr auf der Talstrasse zwischen Aristau und Muri. Ein Augenzeuge alarmierte die Notrufzentrale, nachdem ein Auto gegen einen Baum geprallt war und Feuer gefangen hatte.

Keine Chance für den Fahrer

Als Polizei und Feuerwehr wenig später am Unfallort eintrafen, stand der auf dem Dach liegende Wagen bereits in Vollbrand. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, entdeckten die Einsatzkräfte im ausgebrannten Wrack eine Person. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Renault von Aristau in Richtung Muri unterwegs gewesen. Ausgangs eines Waldstücks kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und fing Feuer.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer aus der Region.

Ermittlungen laufen

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem beim Institut für Rechtsmedizin in Aarau eine Obduktion an.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Talstrasse bis gegen Mitternacht gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.