Ein 35-jähriger Franzose stürzte am Freitagmorgen oberhalb der Alpe di Camadra im Kanton Tessin in den Tod. Der Mann arbeitete auf 2'600 Metern Höhe, als er mehrere Meter in die Tiefe fiel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 35-jähriger Schafhirte starb nach Sturz in Tessin am Freitag

Der Unfall ereignete sich oberhalb der Alpe di Camadra auf 2600 Metern

Rettungskräfte fanden den Mann tot nach Absturz über mehrere Meter

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Tessin. Ein 35-jähriger Schafzüchter mit französischer Staatsbürgerschaft starb am Freitagmorgen nach einem tödlichen Sturz. Laut der Kantonspolizei Tessin ereignete sich der Unfall in der Nähe der Grenze zum Kanton Uri, oberhalb der Alpe di Camadra im Blenio-Tal.

Die genauen Todesumstände müssen nun ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schafhirte mit Arbeiten auf einer Höhe von etwa 2600 Metern beschäftigt, als es zum Unfall kam. Der 35-Jährige sei mehrere Meter entlang eines Abhangs hinuntergestürzt. Beamte der Kantonspolizei und Rettungskräfte der Rega rückten aus, konnten jedoch nur noch den Tod des Schafhirten feststellen.