Am Sonntag ist auf einer Wiese in Schmitten GR eine tote Frau in einem Auto aufgefunden worden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelte die Kantonspolizei Graubünden einen Mann, welcher dringend verdächtigt wird, die Frau getötet zu haben.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einer Vermisstensuche stellte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagmittag an der Örtlichkeit Under Bodma in Schmitten GR einen Personenwagen mit einer toten Frau auf dem Fahrersitz fest. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine in Falera GR wohnhafte Seniorin. Aufgrund der vorgefundenen Situation war von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft Graubünden nahmen umgehend Ermittlungen auf. Im Rahmen der aufwändigen polizeilichen Abklärungen wurden zahlreiche Spuren gesichert und ausgewertet.

Aufgrund dieser Ermittlungen nahm die Kantonspolizei Graubünden im Beisein der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend in Valbella einen dort wohnhaften tatverdächtigen 36-jährigen Deutschen fest und führte eine Hausdurchsuchung durch. Dabei konnte Habseligkeiten der Verstorbenen vorgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragen.