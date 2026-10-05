Im August 2024 wurde eine 38-jährige Dominikanerin leblos in einer Wohnung in der Nähe des Irchelparks aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Angela Rosser Journalistin News

In einer Wohnung im Zürcher Kreis 6 wurde am 24. August 2024 die Leiche einer toten 38-Jährigen aufgefunden. Später wurde ein 23-jähriger Schweizer Tatverdächtiger festgenommen.

Sie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Montag schreibt, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes.

Gewalteinwirkung festgestellt

Die Dominikanerin war am im August 2024 leblos in ihrer Wohnung in der Nähe des Irchelparks aufgefunden worden. Sie wies Anzeichen von Gewalteinwirkung auf. Wenige Tage später nahm die Kantonspolizei einen damals 23-jährigen Tatverdächtigen fest.

Laut Anklage soll der Mann bereits in der Nacht vom 17. auf den 18. August mehrfach mit einer Stichwaffe auf die 38-Jährige eingestochen haben. Dabei sei er «äusserst gewalttätig und skrupellos» vorgegangen.

Nach Tat Richtung Langstrasse

Anschliessend soll er die Frau in der Wohnung zurückgelassen, ihr Mobiltelefon und ihre Debitkarte an sich genommen und sich ins Langstrassenquartier begeben haben.

Der Beschuldigte ist teilweise geständig. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine langjährige unbedingte Freiheitsstrafe wegen Mordes sowie eine ambulante Behandlung während des Strafvollzugs.

Noch kein rechtskräftiges Urteil

Die Anklage wurde am 29. September beim Bezirksgericht Zürich erhoben. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

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