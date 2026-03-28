Nach einem Selbstunfall in Urnäsch flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Aufgrund der hinterlassenen Kratzspuren auf der Fahrbahn, konnte er aber ausfindig gemacht werden. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 2.30 Uhr stellte in Urnäsch eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden im Bereich Saien fest, dass es hier zu einem Unfall gekommen sein muss.

Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, stellte die Patrouille Beschädigungen am dortigen Brückengeländer fest. Unweit des Unfallorts lag ein einzelner Pneu auf dem Trottoir, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kratzspuren auf der Fahrbahn als Wegweiser

«Aufgrund von Kratzspuren auf der Fahrbahn konnte der verantwortliche Fahrzeuglenker schliesslich an seinem Wohnort angetroffen werden», so die Polizei. Schaut man sich die Fotos an, welche die Polizei mitgeschickt hat, ist auch klar, woher diese Kratzspuren stammen.

Der Unfallfahrer scheint auf der nackten Felge nach Hause gefahren zu sein. Bei dem 23-Jährigen wurde gemäss der Polizei eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die positiv ausfiel. Dem Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Totalschaden und Gesetzesverstoss

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Auto jedoch erlitt Totalschaden. Der Mann muss sich nun wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft verantworten.



