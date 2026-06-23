Tote Frau aufgefunden – mutmasslicher Täter schwer verletzt

Am Montagnachmittag wurden im Ballenbach in Escholzmatt eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die Luzerner Polizei geht aktuell von einem Tötungsdelikt aus.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tötungsdelikt in Escholzmatt LU: Kurz nach 14 Uhr wurden am Montag im Ballenbach in Escholzmatt (Gebiet Schwandacher) eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die Luzerner Polizei geht aktuell von einem Tötungsdelikt aus, heisst es in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 37-jährige Frau aus der Ukraine. Der schwer verletzte Mann ist 35 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Ermittler sehen Verletzten als Tatverdächtigen

Die genauen Umstände des Tötungsdelikts sowie die Ursache der Verletzungen des Mannes werden derzeit untersucht. Der Verletzte gilt für die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Luzern aktuell als Tatverdächtiger. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Die Luzerner Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Montagnachmittag im Zusammenhang mit diesem Ereignis Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen.