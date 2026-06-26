Am Donnerstagabend kam es im Kanton Graubünden zu einem tödlichen Unglück. Ein Segelflugzeug ist in Tiefencastel abgestürzt. Der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 17.45 Uhr ging am Donnerstag bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über ein vermisstes Segelflugzeug im Gebiet Julier ein, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei schreibt weiter, dass die Rega das Wrack während eines Suchfflugs an der Nordostflanke des Crap la Massa auf einer Höhe von gut 2300 Metern über Meer entdeckte.

Für den 61-jährigen Piloten der einplätzigen Maschine konnte nur noch tot geborgen werden. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, und in enger Koordination mit der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) klärt die Kantonspolizei Graubünden die Absturzursache ab.