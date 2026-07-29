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Tödlicher Unfall in Unterentfelden AG
Frau stirbt nach Kollision mit einem Zug

Am Mittwochabend wurde eine ältere Frau in Unterentfelden AG von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Unfall. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Aarau und Schöftland ist unterbrochen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
Bereich der Aarauerstrasse in Unterentfelden AG kam es am Mittwochabend zu einem töflichen Unfall.
Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bahnstrecke Aarau-Schöftland nach tödlichem Zug-Unfall in Unterentfelden unterbrochen
  • Ältere Frau auf Aarauerstrasse von Zug erfasst und tödlich verletzt
  • AVA meldete Störung am 29. Juli 2026 um 18:20 Uhr
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Mattia JutzelerRedaktor News

Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Aarau und Schöftland ist unterbrochen. Pendler müssen auf Ersatzbusse warten. Grund für die Unterbrechung ist ein tödlicher Unfall im Bereich der Aarauerstrasse in Unterentfelden AG. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Anfrage zunächst, dass eine ältere Frau von einem Tram erfasst und tödlich verletzt wurde. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Zug der Wynental- und Suhrentalbahn handelte.

Zu den genauen Umständen des Unfalls können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Augenzeuge in Unterentfelden schilderte der «Aargauer Zeitung», dass mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in der Gemeinde im Einsatz waren. Aargau Verkehr (AVA) setzte bereits um 18:20 Uhr auf der Plattform X die erste Störungsmeldung ab.

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