Am Mittwoch ereignete sich am späteren Nachmittag in Troistorrents VS ein Unfall mit einem Arbeitswagen. Dabei kam eine Person ums Leben.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Mann war am Mittwoch mit einem Arbeitsfahrzeug in Troistorrents unterwegs, welches über einen eingebauten Sitz verfügte. Aus ungeklärten Gründen verlor der Mann beim Manövrieren zwischen dem Waldrand und dem steil abfallenden Hang mutmasslich die Kontrolle über das Fahrzeug.

In der Folge stürzte der Arbeitswagen mitsamt dem Lenker rund 30 Meter den bewaldeten Hang hinunter. Das Fahrzeug kam schliesslich unterhalb eines Fusswegs zum Stillstand, nachdem es von mehreren Bäumen aufgehalten worden war.

Schweizer (†61) verstirbt vor Ort

Trotz der eingeleiteten Hilfe konnten die aufgebotenen Rettungskräfte vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer. Die Kantonspolizei wurde von verschiedenen Partnern unterstützt, darunter von Rettungskräften der KWRO 144, ein Helikopter der Air-Glaciers mit Besatzung und Arzt und den Feuerwehren CSI Dents du Midi und Monthey.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.