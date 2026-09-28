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Tödlicher Unfall
Wanderer (†76) stürzt im Nessultal in die Tiefe und stirbt

Am Samstag kam es auf dem Gemeindegebiet Brig-Glis zu einem tödlichen Unfall. Ein 76-jähriger Wanderer stürzte im Nessultal in die Tiefe.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
Ein 76-jähriger Schweizer stürzte im Wallis bei einer Wanderung in den Tod.
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Angela RosserJournalistin News

Zwei Wanderer waren am Samstagvormittag im Gebiet des Nessultals unterwegs. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, stürzte einer der beiden am Ort «Schilte» in die Tiefe. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar.

Sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte, die sich mit einem Helikopter der Air Zermatt zur Unfallstelle begaben. Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, konnten die Einsatzkräfte aber nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

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