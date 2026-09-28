Am Samstag kam es auf dem Gemeindegebiet Brig-Glis zu einem tödlichen Unfall. Ein 76-jähriger Wanderer stürzte im Nessultal in die Tiefe.

Angela Rosser Journalistin News

Zwei Wanderer waren am Samstagvormittag im Gebiet des Nessultals unterwegs. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, stürzte einer der beiden am Ort «Schilte» in die Tiefe. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar.

Sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte, die sich mit einem Helikopter der Air Zermatt zur Unfallstelle begaben. Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, konnten die Einsatzkräfte aber nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.