Eine 81-jährige Frau wurde am Samstagmorgen tot in unwegsamem Gelände bei Spral GR gefunden. Sie war über 40 Meter abgestürzt. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unglücks.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 81-jährige Frau bei Breil/Brigels vermisst, Samstagmorgen tot aufgefunden

Sie stürzte in steilem Gelände bei Spral GR über 40 Meter

Ermittlungen der Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Graubünden laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Freitagabend erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass eine 81-jährige Frau, die alleine im Raum Breil/Brigels unterwegs sei, nicht mehr erreicht werden könne. Die Suche nach der Frau erfolgte sowohl am Boden als auch aus der Luft und konnte auf das Gebiet Waltensburg GR eingegrenzt werden, heisst es in einer Mitteilung am Sonntagmorgen.

Am Samstagmorgen fanden die Einsatzkräfte die leblose Vermisste. Nach den ersten Erkenntnissen ist die Frau in unwegsamem und steilem Gelände nahe der Örtlichkeit Spral GR über 40 Meter abgestürzt. Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Absturzes aufgenommen.