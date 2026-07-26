Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 81-jährige Frau bei Breil/Brigels vermisst, Samstagmorgen tot aufgefunden
- Sie stürzte in steilem Gelände bei Spral GR über 40 Meter
- Ermittlungen der Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Graubünden laufen
Mattia JutzelerRedaktor News
Am Freitagabend erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass eine 81-jährige Frau, die alleine im Raum Breil/Brigels unterwegs sei, nicht mehr erreicht werden könne. Die Suche nach der Frau erfolgte sowohl am Boden als auch aus der Luft und konnte auf das Gebiet Waltensburg GR eingegrenzt werden, heisst es in einer Mitteilung am Sonntagmorgen.
Am Samstagmorgen fanden die Einsatzkräfte die leblose Vermisste. Nach den ersten Erkenntnissen ist die Frau in unwegsamem und steilem Gelände nahe der Örtlichkeit Spral GR über 40 Meter abgestürzt. Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Absturzes aufgenommen.